Разработчики вакцины AstraZeneca рассказали об условиях ее хранения

Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, может быть распространена по всему миру благодаря тому, что ее можно хранить в холодильнике. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор Оксфордской вакцинной группы (Oxford Vaccine Group) Эндрю Поллард, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть вакцина для мира, ее эффективность высока, она предотвращает серьезное заболевание и госпитализацию. Это восхитительные результаты. Благодаря тому, что эту вакцину можно хранить при температуре холодильника, она может быть распределена по всему миру с использованием обычной системы по иммунизации. Наша цель - получить вакцину, которая будет доступна везде", - сказал Поллард.

"Она обеспечивает защиту на уровне 70%", - подчеркнул ученый, добавив, что эффективность при получении первой дозы составляет в районе 90%.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз вакцины этого производителя, которых достаточно для иммунизации 50 млн человек.