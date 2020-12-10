В Стокгольме и Осло состоятся церемонии по случаю вручения Нобелевских премий

Кульминация нобелевской недели - церемонии по случаю вручения премий лауреатам - пройдут сегодня в шведской и норвежской столицах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мероприятия состоятся в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года.

Нобелевская неделя 2020 года из-за пандемии стала самой необычной в истории премий. Большинство ее мероприятий проходят онлайн.

В этот уникальный год в истории Нобелевской премии все лауреаты уже получили в минувшие несколько дней золотые медали и дипломы в своих странах - Германии, Великобритании, США и Италии - в сотрудничестве со шведскими дипломатическими миссиями. Торжественные презентации записали на видео, они станут частью телевизионных передач, которые будут вести шведский телеканал Эс-вэ-тэ и норвежский Эн-эр-ко. Церемонии по случаю вручения награды, на которых будет присутствовать лишь небольшая аудитория, будут транслироваться из Золотого зала ратуши Стокгольма и Университета Осло.

Обычно почетные дипломы и золотые медали лауреаты в этот день получают из рук короля Швеции Карла ХVI Густава в Филармонии Стокгольма. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло, в последние 30 лет - в ратуше города.