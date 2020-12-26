Парижский Диснейленд начал крупные работы по перестройке

Европа 26 декабря 2020 05:59 (UTC+04:00)
Парижский Диснейленд начал крупные работы по перестройке

Дирекция парижского Диснейленда начинает проведение крупных работ по модернизации этого парка развлечений, воспользовавшись тем, что он закрыт для посетителей из-за коронавируса. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом корпорация The Walt Disney Company готовится к проведению в 2022 году грандиозных торжеств в честь 30-летия со дня открытия своего первого европейского тематического парка. В парижском филиале, расположенном западнее столицы, у города Шеси, основные работы будут проводиться на самом заметном объекте - Замке Спящей красавицы, своего рода символе Диснейленда.

"Мы уже два года готовимся к этим огромным работам, которые в полном масштабе начнутся в январе. Мы будем использовать у себя лучших мастеров Франции. В частности, здесь будут работать те же кровельщики, которые трудились на знаменитых исторических объектах Франции, в частности на Нотр-Даме", - сообщила Трейси Ик, художественный директор парижского парка.

По ее словам, предстоит полностью реконструировать ряд башен замка. При этом с помощью мощного крана будут демонтированы старые, на месте которых установят новые конструкции.

Год работ
Программа работ рассчитана на годовой срок. Поэтому если ситуация с коронавирусом позволит открыть парк в феврале 2021 года, то замок в разгар реконструкции будет скрыт закрепленным на строительных лесах огромным полотном, на котором будет его изображение. Это необходимо, в частности, для того, чтобы посетители могли сделать традиционные фотографии на этом фоне.

Работы на других объектах стартовали еще в начале этого года, но были надолго прерваны, когда парк закрылся весной во время первого карантина из-за COVID-19. Возобновившись летом, теперь, во время второй волны коронавируса, они продолжаются. По словам дирекции, предстоит коренная перестройка гостиницы Диснейленда: ее дизайн будет значительно осовременен и выдержан в стиле подражания обстановке какой-нибудь крупной нью-йоркской арт-галереи.

Дирекция держит, однако, в строгом секрете то, как будут выглядеть создаваемые в рамках Диснейленда такие новые тематические парки, как "Звездные войны", "Снежная королева" и "Герои комиксов Marvel". По данным Le Parisien, их план постройки уже значительно отстал от первоначально намеченных сроков. Сдача в эксплуатацию планировалась на 2025 год.

Сложная ситуация
В ноябре сотрудники французских отраслевых профсоюзов сообщили, что руководство Диснейленда планирует сократить в ходе первого полугодия 2021 года в парижском парке 1 тыс. рабочих мест. А в целом в мире - 32 тыс., из них 28 тыс. - в США. Это связано с воздействием на финансовую ситуацию пандемии COVID-19. Одновременно в парижском Диснейленде будут закрыты несколько крупных аттракционов, которые, как сообщила президент парка Наташа Рафальски, не соответствуют больше вкусам публики.

В целом корпорация The Walt Disney понесла этим летом, в третьем квартале ее финансового года (2019-2020), потери в размере $4,72 млрд. Этот период стал первым убыточным для нее с 2001 года. При этом доходы от тематических парков упали на 85%.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Японии и во Франции
«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Японии и во Франции
К побережью Египта прибило тела шестерых погибших с затонувшего судна с нелегалами
К побережью Египта прибило тела шестерых погибших с затонувшего судна с нелегалами
Трое моряков погибли при пожаре на российском траулере на Канарах
Трое моряков погибли при пожаре на российском траулере на Канарах
Loading Bars
Лента новостей
Парижский Диснейленд начал крупные работы по перестройке Европа 05:59
«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Японии и во Франции Европа 05:38
Британские ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса Европа 05:22
Пассажиров из Великобритании, ЮАР и Дании по прибытии в Турцию ждет семидневный карантин Турция 05:00
К побережью Египта прибило тела шестерых погибших с затонувшего судна с нелегалами Другие страны 04:41
Трое моряков погибли при пожаре на российском траулере на Канарах Другие страны 04:15
Вылеты из аэропорта Нэшвилла приостановили после взрыва в центре города США 03:56
Евросоюз сформирует резерв для помощи пострадавшим от Brexit Финансы 03:35
Лидеры республиканцев в Сенате США не хотят, чтобы итоги выборов оспаривали США 03:11
Нетаньяху пригласил короля Марокко посетить Израиль Израиль 02:49
ВОЗ заявила об обнаружении нового штамма COVID в восьми странах Европы В мире 02:26
Особо опасный штамм коронавируса добрался до Ирландии Европа 02:07
В Великобритании испытывают препарат для предотвращения развития COVID-19 Европа 01:52
Президента Черногории госпитализировали с пневмонией Европа 01:34
Мощный взрыв прогремел около сталелитейного завода в Канаде Другие страны 01:15
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 00:56
Треть населения ФРГ предпочла бы подождать и узнать влияние вакцины на привитых Европа 00:37
Более 655 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире 00:19
Для поддержки устойчивости страхового рынка в Казахстане был отложен ряд регуляторных мер Финансы 00:01
В здании AzTV обрушился потолок, есть погибший Происшествия 25 декабря 23:51
Турция получит от BioNTech 4,5 млн доз вакцин от коронавируса Турция 25 декабря 23:30
Свыше 35 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 25 декабря 23:14
Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов об идее создания Международного центра миниатюры Культура 25 декабря 22:47
Грузия ведет переговоры с Польшей, Чехией и Израилем о создании совместных военных предприятий Грузия 25 декабря 22:31
Мощность производства сульфата калия в Иране достигла 340 тысяч тонн Экономика 25 декабря 22:26
На новый режим обучения перейдут учащиеся столичных колледжей Казахстана Казахстан 25 декабря 22:18
Объем производства сельхозпродукции в Нахчыванской АР превысил $450 млн Бизнес 25 декабря 22:01
Пашинян пригласил политические силы Армении на консультации по внеочередным выборам Армения 25 декабря 21:58
Президент Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 21:54
Ставить под сомнение победу, которой азербайджанский народ ждал 30 лет - предел моральной деградации - зампред партии Политика 25 декабря 21:48
ФБР занимается расследованием взрыва в Нэшвилле США 25 декабря 21:44
Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Грузии Политика 25 декабря 21:18
В Барде для семей шехидов и ветеранов войны в рамках программы самозанятости созданы фермерские хозяйства Общество 25 декабря 21:17
Президент Республики Сербия поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 21:15
Следующим адресом акции Фонда Гейдара Алиева и сети супермаркетов Bravo в поддержку военнослужащих стал Ходжавенд (ФОТО) Общество 25 декабря 20:56
Эйюб Ягубов и дети посвящают песни Худаяру Юсифзаде, покорившего своим голосом и героизмом в Карабахской войне (ФОТО/ВИДЕО) Социум 25 декабря 20:35
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Ходжавенда" - Распоряжение Политика 25 декабря 20:17
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Зангилана" Политика 25 декабря 20:11
Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалью "За освобождение Физули" - Распоряжение Политика 25 декабря 20:02
В Азербайджане утверждена плата за услуги по признанию дипломов о профессиональном образовании Общество 25 декабря 19:55
В Азербайджане утвержден размер платы за услуги по признанию дипломов зарубежных вузов Общество 25 декабря 19:38
В Азербайджане арестованы лица, присвоившие путем мошенничества принадлежащую государству землю Общество 25 декабря 19:15
Азербайджанские солдаты на освобождённых территориях исполняют мугам (ВИДЕО) Интересное 25 декабря 18:49
В Исмаиллы произошло землетрясение Происшествия 25 декабря 18:49
Идет посев семян платана и дуба на освобожденных территориях Азербайджана - минэкологии Общество 25 декабря 18:45
Хикмет Гаджиев провел встречу касательно создания общественных советов при центральных органах исполнительной власти Политика 25 декабря 18:43
На освобожденных территория Азербайджана будут созданы заповедники и национальные парки Общество 25 декабря 18:39
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к участникам движения в связи с карантинными мерами Общество 25 декабря 18:32
Состоялось первое заседание Координационного совета Азербайджана (ФОТО) Экономика 25 декабря 18:26
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира Бизнес 25 декабря 18:21
В Казахстане в период ЧС был принят перечень мер поддержки для смягчения течения кризиса Финансы 25 декабря 18:11
Грузия получила медицинское оборудование от Всемирного банка Грузия 25 декабря 18:09
В Казахстане запустят перечень экспортоориентированных проектов на территории индустриальной зоны Бизнес 25 декабря 18:04
Uzbekistan Airways отменяет рейсы во Франкфурт Узбекистан 25 декабря 18:03
Кабмин Израиля утвердил введение тотального карантина с 27 декабря до 9 января Израиль 25 декабря 17:59
Изучаются возможности открытия Торгового дома Азербайджана в Пакистане (ФОТО) Бизнес 25 декабря 17:59
Минздрав Японии подтвердил обнаружение нового штамма коронавируса в стране Другие страны 25 декабря 17:56
AzTV начал трансляцию из города Шуша (ФОТО) Общество 25 декабря 17:56
Милли Меджлис в первом чтении утвердил поправки о трудовых пенсиях Общество 25 декабря 17:53
В столице и регионах Азербайджана наблюдается снижение банковского кредитования Финансы 25 декабря 17:41
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на транспортные услуги Тендеры 25 декабря 17:39
Компания Georgian Walnut планирует протестировать органическое производство в 2021 году Бизнес 25 декабря 17:37
На освобожденных территориях Азербайджана приоритетом будет занятость - министр труда Общество 25 декабря 17:27
Еще 64 семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем (ФОТО) Общество 25 декабря 17:25
В Азербайджане ряду военнослужащих будет выдано социальное пособие Общество 25 декабря 17:18
В одном из самых популярных браузеров обнаружены более 20 вредоносных расширений ИКТ 25 декабря 17:16
Технические обсуждения по проекту нефтехимического комплекса SOCAR и BP продолжаются Энергетика 25 декабря 17:11
Названа дата проведения очередного заседания Милли Меджлиса Политика 25 декабря 17:10
В Азербайджане 1560 участникам II Карабахской войны назначены пенсии и другие соцвыплаты Общество 25 декабря 17:06
В Азербайджане увеличивается размер критерия потребностей Финансы 25 декабря 17:02
Оглашена сумма прожиточного минимума в Азербайджане на 2021 год Экономика 25 декабря 17:01
В первом чтении Милли Меджлис утвердил бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана Экономика 25 декабря 16:59
Со следующего года все застрахованные лица в Азербайджане смогут использовать пакет услуг ОМС Общество 25 декабря 16:59
Парламент принял госбюджет Азербайджана на 2021 год в первом чтении Экономика 25 декабря 16:57
В Азербайджане выявлено еще 1 704 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 359 человек Общество 25 декабря 16:47
COVID-19 вызовет рост потребности во всестороннем диалоге Туркменистана и Румынии в сфере энергетики Энергетика 25 декабря 16:46
В Казахстане после капитальной модернизации начато производство биоэтанола Бизнес 25 декабря 16:40
В Азербайджане пенсии будут расти и в последующие годы - министр труда Общество 25 декабря 16:35
Около 50% всех вкладов в Азербайджане приходится на нацвалюту Финансы 25 декабря 16:32
Видеокадры из села Мамедсефи Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 25 декабря 16:31
В Азербайджане создана новая ассоциация Экономика 25 декабря 16:28
Азербайджанские писатели вошли в лонг-лист "Международной премии мира 2020-2021 годов" Культура 25 декабря 16:23
В Petkim не ожидается снижение объёма производства в 2021 году Энергетика 25 декабря 16:22
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Политика 25 декабря 16:21
Восстановление производства авиатоплива на НПЗ Star в полном объёме зависит от ситуации с пандемией Энергетика 25 декабря 16:05
Председатель парламента Грузии встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана Грузия 25 декабря 15:58
Около половины от всех кредитов в Азербайджане приходится на сферу домашнего хозяйства Финансы 25 декабря 15:57
Путь к возобновляемым источникам энергии - путь к прочному миру на Южном Кавказе Политика 25 декабря 15:51
По итогам 2020 года на НПЗ Star планируется переработать примерно 76 миллионов баррелей нефти Энергетика 25 декабря 15:45
Фонд Гейдара Алиева направляет праздничные гостинцы почти 100 тыс. семей (ФОТО) Общество 25 декабря 15:41
Румыния заинтересована в более значительном присутствии своих компаний на туркменском рынке Бизнес 25 декабря 15:38
В Азербайджане началась поэтапная демобилизация граждан, призванных на службу по мобилизации Политика 25 декабря 15:35
Дело экс-главврача Ширванского реабилитационного центра направлено в суд Общество 25 декабря 15:21
AzInTelecom объявляет тендер на покупку камер видеонаблюдения Тендеры 25 декабря 15:15
В Азербайджане впервые пройдет Diamonds Of Turkey 2021 (ВИДЕО) Интересное 25 декабря 15:13
За 11 месяцев ГТК Азербайджана сократил объем поступлений в госбюджет Финансы 25 декабря 15:10
В Азербайджане созданы образовательные комиксы (ФОТО) Культура 25 декабря 15:08
Али Асадов поздравил Георгия Гахария с переназначением на пост премьер-министра Грузии Политика 25 декабря 14:56
В Азербайджане сократилось банковское ипотечное кредитование Финансы 25 декабря 14:51
Очередной турецкий груз пройдет через Бакинский морской порт в Китай Транспорт 25 декабря 14:48
Все новости