Парижский Диснейленд начал крупные работы по перестройке

Дирекция парижского Диснейленда начинает проведение крупных работ по модернизации этого парка развлечений, воспользовавшись тем, что он закрыт для посетителей из-за коронавируса. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом корпорация The Walt Disney Company готовится к проведению в 2022 году грандиозных торжеств в честь 30-летия со дня открытия своего первого европейского тематического парка. В парижском филиале, расположенном западнее столицы, у города Шеси, основные работы будут проводиться на самом заметном объекте - Замке Спящей красавицы, своего рода символе Диснейленда.

"Мы уже два года готовимся к этим огромным работам, которые в полном масштабе начнутся в январе. Мы будем использовать у себя лучших мастеров Франции. В частности, здесь будут работать те же кровельщики, которые трудились на знаменитых исторических объектах Франции, в частности на Нотр-Даме", - сообщила Трейси Ик, художественный директор парижского парка.

По ее словам, предстоит полностью реконструировать ряд башен замка. При этом с помощью мощного крана будут демонтированы старые, на месте которых установят новые конструкции.

Год работ

Программа работ рассчитана на годовой срок. Поэтому если ситуация с коронавирусом позволит открыть парк в феврале 2021 года, то замок в разгар реконструкции будет скрыт закрепленным на строительных лесах огромным полотном, на котором будет его изображение. Это необходимо, в частности, для того, чтобы посетители могли сделать традиционные фотографии на этом фоне.

Работы на других объектах стартовали еще в начале этого года, но были надолго прерваны, когда парк закрылся весной во время первого карантина из-за COVID-19. Возобновившись летом, теперь, во время второй волны коронавируса, они продолжаются. По словам дирекции, предстоит коренная перестройка гостиницы Диснейленда: ее дизайн будет значительно осовременен и выдержан в стиле подражания обстановке какой-нибудь крупной нью-йоркской арт-галереи.

Дирекция держит, однако, в строгом секрете то, как будут выглядеть создаваемые в рамках Диснейленда такие новые тематические парки, как "Звездные войны", "Снежная королева" и "Герои комиксов Marvel". По данным Le Parisien, их план постройки уже значительно отстал от первоначально намеченных сроков. Сдача в эксплуатацию планировалась на 2025 год.

Сложная ситуация

В ноябре сотрудники французских отраслевых профсоюзов сообщили, что руководство Диснейленда планирует сократить в ходе первого полугодия 2021 года в парижском парке 1 тыс. рабочих мест. А в целом в мире - 32 тыс., из них 28 тыс. - в США. Это связано с воздействием на финансовую ситуацию пандемии COVID-19. Одновременно в парижском Диснейленде будут закрыты несколько крупных аттракционов, которые, как сообщила президент парка Наташа Рафальски, не соответствуют больше вкусам публики.

В целом корпорация The Walt Disney понесла этим летом, в третьем квартале ее финансового года (2019-2020), потери в размере $4,72 млрд. Этот период стал первым убыточным для нее с 2001 года. При этом доходы от тематических парков упали на 85%.