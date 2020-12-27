В странах Евросоюза началась вакцинация от COVID-19
В странах Евросоюза стартовала вакцинация от коронавируса препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Процедура началась после того, как вакцина получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Поставки препарата осуществляются в Германию, Францию, Италию, Испанию, Австрию и Болгарию. В Бельгии и Люксембурге планируется начать вакцинацию 28 декабря. В Нидерландах - с 8 января.
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