В странах Евросоюза началась вакцинация от COVID-19

В странах Евросоюза стартовала вакцинация от коронавируса препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Процедура началась после того, как вакцина получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Поставки препарата осуществляются в Германию, Францию, Италию, Испанию, Австрию и Болгарию. В Бельгии и Люксембурге планируется начать вакцинацию 28 декабря. В Нидерландах - с 8 января.