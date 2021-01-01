BioNTech к концу января определится с возможностями дополнительного производства вакцины

Германская BioNTech лишь к концу января сможет понять, сколько вакцины от коронавируса она сможет дополнительно произвести для покрытия потребностей стран, заказавших препарат. Об этом заявил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в опубликованном в пятницу интервью журналу Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы пытаемся получить новых партнеров, которые будут для нас изготавливать [препарат]. Однако это не так, как будто по всему миру стоят и не используются специализированные фабрики, которые уже завтра смогут производить вакцину в необходимом качестве", - отметил он.

"В конце января будет ясно, насколько больше мы сможем производить и получится ли это", - сообщил Шахин. Он заметил, что сейчас ситуация с количеством требуемой вакцины от коронавируса "не радужная", поскольку другие производители пока не получили разрешение на допуск их препаратов. "Мы вынуждены закрывать эту брешь", - считает глава BioNTech. В этой связи, по его словам, компания вместе с американским партнером Pfizer изучает варианты повышения объемов производства.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления лицензии на изготовление препарата другим фирмам, Шахин указал на сложность производства вакцины. "Процесс нуждается в многолетней экспертизе и соответствующем технологическом оборудовании", - отметил он.