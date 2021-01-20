Еврокомиссия призвала согласовать создание сертификатов вакцинации в ЕС к концу января

Еврокомиссия призвала страны ЕС согласовать порядок создания сертификатов вакцинации к концу января для скорейшего начала их использования в системах здравоохранения стран сообщества. Об этом говорится в опубликованной Еврокомиссией стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе против пандемии. Документ будет представлен на утверждение лидерам стран сообщества 21 января на онлайн-саммите ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия работает со странами ЕС над созданием сертификатов вакцинации. Единый подход должен быть согласован к концу января, чтобы позволить странам-членам быстро начать использовать эти документы в системах здравоохранения и для иных целей", - говорится в документе.

"Сертификаты будут четко свидетельствовать в любой стране ЕС, что человек прошел вакцинацию. Это позволит использовать адекватные медицинские меры, равно как создаст возможности использования этой информации в иных сферах", - пояснил, представляя этот документ замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

"Эти сертификаты будут признаны на территории всего Евросоюза, и, мы надеемся, за его пределами", - добавил он.

Еврокомиссия также поставила перед странами ЕС задачу к марту вакцинировать до 80% медперсонала и лиц старше 80 лет, а к лету - до 70% всего взрослого населения сообщества.

"К марту 2021 года по меньшей мере 80% лиц в возрасте старше 80 лет и 80% медперсонала и социальных работников в каждой стране ЕС должны быть вакцинированы. К лету 2021 года должно быть привито 70% всего взрослого населения ЕС", - говорится в документе.

Еврокомиссия намерена также приложить дополнительные усилия, чтобы максимально расширить возможности производства вакцин в странах Евросоюза.

Две вакцины из шести

К настоящему моменту Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными компаниями на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин. Из них уже созданы и сертифицированы в ЕС лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить странам ЕС 460 млн доз вакцины, позднее - еще 300 млн. В сумме этого количества вакцины достаточно для вакцинации порядка 70% населения ЕС ориентировочно к концу 2021 года.

Таким образом, поставленную Еврокомиссией задачу вакцинировать до 70% взрослого населения ЕС к лету 2021 года вряд ли возможно будет выполнить, если на европейский рынок не выйдут в ближайшее время еще несколько вакцин. Следующим кандидатом на сертификацию в ЕС может стать вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca.