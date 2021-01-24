В Португалии началось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Португалии. Волеизъявление проходит в разгар пандемии коронавируса и на фоне обострения эпидемической ситуации в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Правом голоса в Португалии обладают более 9 млн человек. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Действующий глава государства, 72-летний Ребелу ди Соуза занял пост президента в 2016 году и, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом гонки. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.