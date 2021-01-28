ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
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Миграция перелетных птиц через Азербайджан увеличивает риск распространения птичьего гриппа - Агентство (ФОТО)
Поддержка ветеранов и семей шехидов Отечественной войны – приоритет для Азербайджана – газета "Azernews"
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в заново отстроенных школах в Сабунчинском и Сураханском районах (ФОТО/ВИДЕО)
В Испании удостоена награды акция по посадке 650 тысяч деревьев в Азербайджане, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Впервые в Азербайджане число безналичных операций превысило показатель наличного оборота - Закир Нуриев
Германия хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном в альтернативной энергетике - федеральное министерство
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie