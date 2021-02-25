В Финляндии снова вводят режим чрезвычайного положения

Правительство Финляндии собирается вновь объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила местная телекомпания Yle.

Главной причиной для такой меры является желание властей жестче по сравнению с текущей ситуацией ограничить работу ресторанов, что должно снизить число заражений и помешать перегрузке системы здравоохранения.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 590 и достигло в среду 55 122. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 734 человека.