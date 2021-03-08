Свыше 700 велосипедистов провели в Брюсселе акцию протеста против карантина

Свыше 700 велосипедистов собрались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя на акцию протеста против действующих в стране с октября жестких карантинных мер, которые включают запреты на зарубежные поездки, комендантский час, закрытие ресторанов, культурных и спортивных заведений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Велопробег сопровождался массовыми нарушениями норм социального дистанцирования. Однако, как отмечает издание, полиция не пыталась штрафовать собравшихся. В Бельгии штраф за нарушение карантинных норм составляет от €250.

Велосипедная прогулка "Катайся за свободу" проводится в Брюсселе уже третьи выходные подряд и каждый раз собирает все больше участников.