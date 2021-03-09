Жители Евросоюза могут получить паспорта вакцинации в мае

Жители стран Евросоюза, прошедшие вакцинацию против коронавируса, могут получить паспорта вакцинации в мае 2021 года. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Еврокомиссии проект таких паспортов будет готов к 17 марта, а их использование может начаться уже в мае", - подчеркнул он.

Паспорта вакцинации будут содержать сведения о сроках, когда их владельцы сделали прививки, типах вакцин, которыми они были сделаны, а также о тестах на коронавирус. Данные документы будут цифровыми. По словам министра, они могут храниться, например, в смартфонах. Считывание данных на специальной аппаратуре будет делом нескольких секунд для представителей инстанций, которые могут потребовать их предъявления.

Потребность в паспортах вакцинации у жителей стран Евросоюза, по словам Петржичека, особенно возрастет в преддверии летних отпусков, так как их владельцы должны получить свободу передвижения. Министр напомнил, что Израиль уже ввел в действие систему цифрового "зеленого паспорта" - аналогии разрабатываемых паспортов вакцинации ЕС.

Между тем медицинские эксперты скептически относятся к возможности разрешить свободное передвижение между странами прошедших вакцинацию против коронавируса. Они утверждают, что привившиеся не заболеют COVID-19, но могут переносить коронавирус на не прошедших прививки. Кроме того, не известно и то, как будут воздействовать появляющиеся новые агрессивные штаммы коронавируса на людей, получивших прививки существующими вакцинами, которые способствуют выработке иммунитета к пока известным штаммам.