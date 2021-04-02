Британия расширила список стран, прибывающим из которых надо самоизолироваться в отелях

Власти Великобритании вновь расширили список стран "повышенного риска", прибывающие из которых должны самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу министерством транспорта страны, с 9 апреля список пополнят Бангладеш, Кения, Пакистан и Филиппины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Соединенном Королевстве вакцинировано уже больше 30 млн человек, и дополнительные ограничения помогут снизить риск завоза в Англию новых штаммов, напоминающих те, что были выявлены в ЮАР и Бразилии. Меры [эпидемиологического] надзора позволили установить, что пока южноафриканский вариант вируса лишь в нескольких случаях был завезен из Европы и в основном проникал в Великобританию из других регионов мира", - говорится в документе.

Британские власти опасаются, что некоторые из применяемых в настоящее время вакцин, согласно предварительным данным, могут хуже защищать от обнаруженных в конце прошлого года в ЮАР и Бразилии штаммов коронавируса.

Новые ограничения вступят в силу с 4 часов утра 9 апреля. Лицам, которые посещали страны из "красного списка" в предыдущие 10 дней запрещен въезд на территорию Англии (в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют похожие ограничения). Исключения возможны для граждан Великобритании и Ирландии, а также обладателей долгосрочных виз. Они будут обязаны оставаться в гостиницах из утвержденного правительством списка в течение 10 дней за собственный счет. Правило о самоизоляции в отелях действует с 15 февраля.

В настоящий момент британский "красный список" включает 35 стран и территорий и регулярно пересматривается. В него входят ЮАР и ряд других государств Южной, Центральной и Восточной Африки, все страны Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман. 15 марта из числа стран "повышенного риска" были исключены Португалия и Маврикий.