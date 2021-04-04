Один человек погиб при столкновении поездов в Чехии

Столкновение двух грузовых поездов произошло в воскресенье у села Светец в районе города Теплице на севере Чехии. Погиб один человек. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы спасателей и скорой медицинской помощи республики Прокоп Волейник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У села Светец произошло столкновение двух товарных железнодорожных составов, - отметил он. - Погиб один человек и еще один получил ранения средней степени тяжести".

Другие подробности ЧП, причины которого расследует полиция, пока не известны. Движение железнодорожного транспорта на участке, где случилось несчастье, временно остановлено.