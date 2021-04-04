Один человек погиб при столкновении поездов в Чехии
Столкновение двух грузовых поездов произошло в воскресенье у села Светец в районе города Теплице на севере Чехии. Погиб один человек. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы спасателей и скорой медицинской помощи республики Прокоп Волейник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У села Светец произошло столкновение двух товарных железнодорожных составов, - отметил он. - Погиб один человек и еще один получил ранения средней степени тяжести".
Другие подробности ЧП, причины которого расследует полиция, пока не известны. Движение железнодорожного транспорта на участке, где случилось несчастье, временно остановлено.
Лента новостей
Азербайджанские таможенники присоединились к акции по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый марафон" (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана сделала обращение по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности (ВИДЕО)
МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности
Американское издание раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией - СКАНДАЛЬНЫЙ СПИСОК
Вагиф Керимов рассказал о роли Абу Дуджана в российско-сирийском фильме "Пальмира" – борьба с терроризмом, основано на реальных событиях (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана
Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны
По мере продвижения азербайджанских войск на освобожденных землях создавались госпитали - минобороны
В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны