В Еврокомиссии призвали страны ЕС вводить сертификаты вакцинации до 1 июля

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс призвал европейские страны вводить национальные сертификаты с информацией о вакцинации против коронавируса или результатах ПЦР-тестов, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа. Об этом он заявил во вторник в ходе дебатов по данной теме на пленарной сессии Европарламента, трансляция которой ведется на сайте европейского института, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для ускорения процедуры необходимо уже сейчас выдавать как можно больше сертификатов во всех странах, чтобы это не стало для нас неожиданностью к 1 июля, и мы были бы готовы к упрощению процедуры свободного перемещения в Европе, сохранив при этом определенные ограничения", - сказал Рейндерс.

Он отметил, что ЕК уже запустила интернет-портал для проверки подлинности санитарных сертификатов и напомнил, что семь государств ЕС уже приступили к выдаче подобных документов. "С 10 мая 26 стран-членов протестировали свою способность присоединиться к выдаче, и сегодня еще десять стран готовы начать этот процесс", - уточнил еврокомиссар.

Рейндерс подчеркнул, что зеленый цифровой сертификат не должен стать поводом для дискриминации тех, кто хочет путешествовать, но по разным причинам не может пройти вакцинацию. "Мы должны обеспечить соблюдение права на свободное перемещение и гарантировать право въезда по результатам ПЦР-тестов или антигенных тестов. Надеюсь, что в ближайшие недели удастся достигнуть прогресса в вопросе цен на эти тесты, чтобы сделать их доступными для всех жителей всех государств-членов", - сказал он, добавив, что в ЕК уже принято решение о выделении из фондов ЕС 100 млн евро на поддержку этой инициативы.

Как ранее объявляло руководство ЕС, система сертификатов вакцинации в ЕС будет поэтапно запущена с середины июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Эти сертификаты будут содержать следующие группы данных: о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС, однако подробно детали его применения пока не озвучены.