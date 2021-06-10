В 91% новых случаев COVID-19 в Великобритании выявляли штамм из Индии

В Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения индийским штаммом коронавируса, которому в ВОЗ дали название "Дельта". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

Глава Минздрава не стал ничего утверждать относительно введения в дальнейшем новых локдаунов в случае, если существующие вакцины от COVID-19 окажутся неэффективными против новых штаммов вируса.

По словам Хэнкока, в планах правительства "как можно скорее" модифицировать вакцины. Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы через 100 дней получить препарат против вариантов коронавируса, а также разработать лечение и диагностику случаев заражения новыми вариантами.