В 91% новых случаев COVID-19 в Великобритании выявляли штамм из Индии
В Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения индийским штаммом коронавируса, которому в ВОЗ дали название "Дельта". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.
Глава Минздрава не стал ничего утверждать относительно введения в дальнейшем новых локдаунов в случае, если существующие вакцины от COVID-19 окажутся неэффективными против новых штаммов вируса.
По словам Хэнкока, в планах правительства "как можно скорее" модифицировать вакцины. Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы через 100 дней получить препарат против вариантов коронавируса, а также разработать лечение и диагностику случаев заражения новыми вариантами.
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