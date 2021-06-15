Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за предстоящего саммита РФ и США

Швейцария ввела ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Специальные меры безопасности будут действовать по 17 июня. Как передает Trend, об этом заявил ТАСС во вторник официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер.

"Меры об ограничении воздушного пространства вступили сегодня в силу и будут осуществляться до 17:00 17 июня", - отметил он.

Согласно решению правительства Швейцарии, ВВС страны будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над Площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН. При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него ограничения не затронут.