В Словении впервые с октября 2020 года за сутки не выявили летальных исходов от COVID-19

Власти Словении за прошедшие сутки впервые с октября 2020 года не зафиксировали летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.

"Сегодня впервые с 9 сентября 2020 года суточное количество зараженных упало ниже 100, и сегодня у нас есть лишь 83 подтвержденных случая. Также сегодня первый день после 10 октября 2020 года, когда мы не зарегистрировали случаев смерти среди пациентов с коронавирусом", - отметил глава словенского Минздрава.

Всего с момента выявления первого зараженного коронавирусом 4 марта 2020 года в Словении было выявлено 250 288 инфицированных, из-за последствий заражения умерли 4 409 человек.