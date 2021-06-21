Полиция задержала 14 участников акции протеста против коронавирусных ограничений в Лондоне

Полиция задержала 14 участников акции, устроенной в понедельник в центре британской столицы в знак протеста против коронавирусных ограничений. На своей странице в Twitter Скотленд-Ярд также проинформировал о том, что в ходе столкновений с манифестантами легкие травмы получили трое полицейских, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обеспечивая охрану правопорядка на сегодняшней демонстрации в Вестминстере, сотрудники полиции задержали 14 человек. Трое полицейских пострадали, однако, к счастью, полученные ими травмы не являются серьезными", - сообщили в столичных правоохранительных органах. Отмечается, что некоторые из участников акции, прошедших маршем по правительственной улице Уайтхолл, пытались перекрывать движение, нарушали общественный порядок и проявляли агрессию по отношению к полицейским.

По данным британских СМИ, в демонстрации, участники которой призывали жителей Лондона перестать подчиняться правительственным ограничениям, участвовали несколько сотен человек.