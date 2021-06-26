Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Черногории

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу в юго-западной части Черногории. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 57 км к западу от города Подгорица, где проживают около 136 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.