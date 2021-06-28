ФРГ предложит запретить въезд британцам в ЕС из-за штамма "Дельта"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность запретить гражданам Великобритании въезд в страны Евросоюза из-за распространения индийского штамма коронавируса "Дельта". Об этом сообщила газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, "вызывающей озабоченность", и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании.

Как сообщил источник газеты в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.