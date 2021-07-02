Климатические активисты намерены принять участие в парламентских выборах в ФРГ

Партия "Климатический список", активность которой ранее была заметна лишь на уровне федеральных земель ФРГ, теперь планирует принять участие в осенних выборах в Бундестаг. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, климатические активисты, к которым присоединились и ученые, заявили, что они основали федеральную партию еще 19 июня в Лейпциге, однако официально хотят объявить об этом только сегодня. Основной упор в их программе на региональном уровне делался на активизацию усилий по борьбе с изменением климата, а также выполнение положений Парижского соглашения по климату, в частности удержания потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия. Это делает их конкурентами партии "Союз-90"/"зеленые".

Более подробную информацию о своей предвыборной программе, как пишет DPA, климатические активисты намерены сообщить в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

В настоящее время, по данным самой партии, "Климатический список" представлен во всех 16 федеральных землях Германии. Недавно ее представители принимали участие в региональных выборах в Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт. Однако во всех трех землях им не удалось пройти пятипроцентный барьер, чтобы получить место в местном парламенте. На выборах в Саксонии-Анхальт "Климатический список" набрал около 0,1% голосов.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. На сегодняшний день "зеленые" уступают по популярности блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.