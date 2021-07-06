Цена на газ в Европе обрушилась на 11% вслед за нефтью

Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $414 с пика в $464 всего лишь днем ранее,передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $277 за тысячу кубометров. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу "кубов". Недавно "Газпром" повысил свою оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240 за тысячу кубометров.