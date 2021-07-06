Цена на газ в Европе обрушилась на 11% вслед за нефтью
Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть.
Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $414 с пика в $464 всего лишь днем ранее,передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $277 за тысячу кубометров. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу "кубов". Недавно "Газпром" повысил свою оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240 за тысячу кубометров.
Лента новостей
Казахстан сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем на треть
Казахстанские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО)
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО)
Министр здравоохранения России ознакомился с условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета (ФОТО)
Армения в период оккупации уничтожила большую часть природных памятников на территории Азербайджана - минэкологии
Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав РФ
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО)
Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане позволит повышать пенсии и пособия
Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (ФОТО)
В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО)
На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов
Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение
На восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении, выделяется 30 млн манатов - Распоряжение
Месторождения на освобожденных землях Азербайджана открывают возможности для международного сотрудничества - AzerGold
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен - Госпогранслужба (ФОТО)
Началась поездка членов рабочих групп Координационного штаба и журналистов в Суговушан и Агдам (ФОТО)