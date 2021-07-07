В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцина

Новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", - сказал он.