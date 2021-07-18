Режим ЧС объявили на юго-востоке Баварии из-за наводнения

Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

Режим ЧС объявлен в районе Берхтесгаденер-Ланд. Особо сложная ситуация сложилась в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Подтоплены ряд домов. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицы.