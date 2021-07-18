Разлив нефти произошел на западе Германии в результате наводнения

Европа 18 июля 2021 22:10 (UTC+04:00)
Разлив нефти произошел на западе Германии в результате наводнения

Разрушительное наводнение на территории Германии привело к разливу нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщилоокружное управление Кельна.

По ее информации, из-за стихии было затоплено несколько предприятий к югу от Хюккесвагена. Это привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ. При этом уточняется, что нефть поступила в главную запруду реки Вибах. В настоящее время ведется отбор проб воды и воздуха для определения концентрации загрязнителей. В этой связи на текущий момент использование водохранилища в рекреационных целях запрещено.

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, в субботу вечером управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 155 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

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