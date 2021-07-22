МИД ФРГ опубликовал совместное с США заявление по "Северному потоку - 2"

Германия обязуется добиваться продления договора о транзите газа через Украину после 2024 года и назначить с этой целью спецпредставителя. Такая позиция изложена в совместном заявлении ФРГ и США о поддержке Украины, обеспечении европейской энергобезопасности и достижении климатических целей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США и Германия согласились, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. В соответствии с данной точкой зрения Германия обязуется использовать все доступные рычаги влияния, чтобы содействовать продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией и назначить для этого специального представителя", - отмечается в документе. При этом в нем указывается, что "переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября". "Соединенные Штаты полны решимости полностью поддержать эти усилия", - подчеркивается в сообщении.

"Зеленый фонд"

Германия обязуется создать для Украины "зеленый фонд" и управлять им с целью содействия эффективности энергосектора страны, говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "Германия обязуется создать "зеленый фонд" для Украины и управлять им с целью содействия энергетической реформе, энергоэффективности и энергобезопасности Украины. Германия и США будут прилагать усилия по инвестированию и поддержке "зеленого фонда" в размере как минимум $1 млрд", - указывается в тексте. В этом, как предполагается, будет участвовать и частный сектор. Германия изначально внесет в него не менее $175 млн.

Фонд призван содействовать использованию возобновляемых источников энергии, продвижению "зеленого" водорода на энергорынке и ускорению выхода из угольной энергетики. США планируют поддержать инициативу, "оказывая техническую и стратегическую помощь", отмечается в заявлении.

"Кроме того, Германия будет и впредь содействовать реализации двусторонних энергетических проектов с Украиной, в особенности в области возобновляемых источников и энергоэффективности, а также поддерживать выход из угольной энергетики, что предусматривает назначение спецпосланника и предоставление в его распоряжение средств в размере $70 млн", - говорится в документе.

Энергетическая безопасность Украины

Германия будет придерживаться положений Третьего энергопакета Евросоюза касательно проекта "Северный поток - 2", а также готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России, говорится в заявлении.

"Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, в том числе ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать как букву, так и дух Третьего энергетического пакета в отношении "Северного потока - 2", находящегося под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон", - отмечается в документе.

Вместе с тем указывается, что это включает в себя оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения Евросоюза.

Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.

Ранее в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по газопроводу "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии считают проект экономическим и неоднократно говорили о необходимости достроить газопровод, но настаивают на сохранении Украиной роли транзитера. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. ФРГ и США ведут закрытые переговоры по этой теме, на прошлой неделе ее обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.