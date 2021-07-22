Суд Испании оставил под стражей британца, обвиняемого США во взломе аккаунтов Twitter

Испанский суд постановил оставить под стражей задержанного по запросу США британца, которого обвиняют в причастности к скоординированному взлому аккаунтов в Twitter в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Национальной судебной коллегии королевства, передает Trend.

По данным Министерства юстиции США, 22-летний Джозеф О'Коннер был арестован в среду. Американские власти считают, что британец участвовал в сговоре с целью "получения несанкционированного доступа" к компьютерным системам и похищения информации, которая не предназначалась для распространения. Как уточнили в испанской судебной коллегии, было принято решение о "заключении в тюрьму" подозреваемого, "выдачи которого добиваются Соединенные Штаты".

Отмечается, что при принятии решения судья "оценил вероятность бегства" обвиняемого. В юридической инстанции добавили, что О'Коннер высказался против своей экстрадиции в США.

Молодому человеку инкриминируется в США причастность к взлому аккаунтов в соцсетях TikTok и Snapchat, а также "виртуальное преследование несовершеннолетнего". В расследовании принимают участие специалисты ФБР, Секретной службы США, а также подразделения Службы внутренних доходов по борьбе с киберпреступлениями.

На страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter 15 июля 2020 года появились тексты схожего содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно оценке властей, хакерам удалось выманить более $100 тыс.

В Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также Джо Байдена, который является президентом США.