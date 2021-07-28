До двух увеличилось число погибших при взрыве на химзаводе в Германии

Европа 28 июля 2021 05:39 (UTC+04:00)
До двух увеличилось число погибших при взрыве на химзаводе в Германии

Не менее двух человек погибли при взрыве на химическом предприятии Chempark в ФРГ в городе Леверкузен, сообщается в пресс-релизе на сайте компании-оператора Currenta, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По уточненным данным, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадал 31 человек. Еще пятеро считаются пропавшими без вести.

"К сожалению, надежда найти их живыми быстро тает", - сказал представитель Chempark Ларс Фридрих.

Мощный взрыв на химическом предприятии в Леверкузене произошел днем 27 июля около 9:40 по местному времени (10:30 мск). За взрывом последовал пожар. По системе оповещений о происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери. Над городом были видны клубы черного дыма. Пожарные тушили огонь около четырех часов.

Городские власти предупредили людей, чтобы они в ближайшие дни не позволяли детям играть на улице, пользоваться уличными бассейнами или есть фрукты и овощи со своих задних дворов, передает Associated Press. По их словам, эксперты смогут определить, насколько токсична сажа от взрыва, только через несколько дней.

Пожарная служба Кельна сообщила в твиттере, что воздух в районе взрыва, несмотря на дым, кажется безопасным, и "в районе города Кельна нет никаких аномалий", но она продолжит проверки.

По предварительным данным, взрыв произошел в резервуарах для хранения растворителей.

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