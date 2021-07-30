Четыре человека пострадали в результате стрельбы на парковке в Берлине

Стрельба произошла в пятницу в одном из районов Берлина, четыре человека получили ранения. Об этом сообщила на своем сайте газета Berliner Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, среди пострадавших трое мужчин и одна женщина. Причины инцидента неизвестны.

Как сообщает издание, берлинская полиция проводит операцию по розыску стрелявшего. Все пострадавшие доставлены в больницу.