Четыре человека пострадали в результате стрельбы на парковке в Берлине
Стрельба произошла в пятницу в одном из районов Берлина, четыре человека получили ранения. Об этом сообщила на своем сайте газета Berliner Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, среди пострадавших трое мужчин и одна женщина. Причины инцидента неизвестны.
Как сообщает издание, берлинская полиция проводит операцию по розыску стрелявшего. Все пострадавшие доставлены в больницу.
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