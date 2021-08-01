Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов

Европа 1 августа 2021 06:51 (UTC+04:00)
Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов

Власти Республики Кипр ввели с воскресенья новые требования и ограничения для не привившихся от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Невакцинированным гостям острова теперь придется в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр. Это будет необходимо вдобавок к тестам, требующимся для въезда на Кипр. На вакцинированных и переболевших ковидом в течение последних 180 дней туристов это требование не распространяется.

Лаборатории аэропортов в Ларнаке и Пафосе с воскресенья также изменят режим своей работы для киприотов, возвращающихся из зарубежных поездок. Диагностические тесты в них смогут проходить только вакцинированные жители острова, дети от 12 до 15 лет, а также пассажиры, которым по медицинским основаниям противопоказана вакцинация от коронавируса. Прибывающим из стран красной зоны без теста, пройденного в стране вылета, представителям этих категорий киприотов после сдачи диагностического анализа в аэропорту придется на трое суток уйти на самоизоляцию, а затем пройти еще один тест за свой счет.

Для непривившихся граждан Кипра будет действовать такой же протокол, как и для иностранцев. В случае прилета из стран любой категории, кроме зеленой, им придется проходить тест в стране вылета не раньше чем за 72 часа до вылета.

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