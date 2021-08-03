Правящая коалиция Эстонии одобрила кандидатуру главы Академии наук на пост президента
Партии правящей коалиции Эстонии одобрили кандидатуру ученого в области прикладной математики Тармо Соомере, возглавляющего Академию наук, на пост президента балтийской республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Эстонского телевидения и радио.
Очередные выборы президента Эстонии должны пройти в период с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, будет созвана коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).
В настоящее время президентом Эстонии является Керсти Кальюлайд, которая была избрана на этот пост в 2016 году.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянской стороной автомобиля азербайджанской армии
Канадская компания исследует нефтяные скважины на ряде нефтегазодобывающих управлений АО "Узбекнефтегаз"
Армению нужно привлечь к ответственности за обстрел азербайджанских населенных пунктов - американский эксперт
Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)
В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА
Поддерживающие «поправку Паллоне» извлекают выгоду из отношений с армянской диаспорой в США – Метью Брайза
В Азербайджане дело подозреваемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом врача направлено в суд
На освобожденных территориях Азербайджана я увидела поселения, стертые с лица земли – французский депутат (ФОТО/ВИДЕО)
BP Exploration завершила передачу операторства Южно-Кавказским трубопроводом SOCAR Midstream Operations
Дисциплинарная комиссия парламента приняла заключение о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова