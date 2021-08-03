Правящая коалиция Эстонии одобрила кандидатуру главы Академии наук на пост президента

Партии правящей коалиции Эстонии одобрили кандидатуру ученого в области прикладной математики Тармо Соомере, возглавляющего Академию наук, на пост президента балтийской республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Эстонского телевидения и радио.

Очередные выборы президента Эстонии должны пройти в период с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, будет созвана коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).

В настоящее время президентом Эстонии является Керсти Кальюлайд, которая была избрана на этот пост в 2016 году.