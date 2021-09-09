Цена на газ в Европе преодолела $675 за 1 тыс. куб. м
Цена на газ в Европе в ходе торгов 9 сентября продолжила рост и превысила $675 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в четверг достигла $676 за 1 тыс. куб. м, или €55,85 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).
Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в $670 за 1 тыс. куб. м.
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