Цена на газ в Европе преодолела $675 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов 9 сентября продолжила рост и превысила $675 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в четверг достигла $676 за 1 тыс. куб. м, или €55,85 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в $670 за 1 тыс. куб. м.