В ЕС намерены расширять свою присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) подчеркивает важность расширения присутствия ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот альянс подчеркнул важность Индо-Тихоокеанского региона для нашей безопасности и экономических возможностей и необходимость расширения нашего присутствия в регионе, включая присутствие наших военных кораблей", - заявил он.

Партнерство США, Великобритании и Австралии заставляет ЕС работать над расширением своей стратегической автономии.