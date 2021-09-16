В ЕС намерены расширять свою присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) подчеркивает важность расширения присутствия ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Этот альянс подчеркнул важность Индо-Тихоокеанского региона для нашей безопасности и экономических возможностей и необходимость расширения нашего присутствия в регионе, включая присутствие наших военных кораблей", - заявил он.
Партнерство США, Великобритании и Австралии заставляет ЕС работать над расширением своей стратегической автономии.
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