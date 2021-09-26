Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер проголосовал на выборах в бундестаг, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Штайнмайер пришел на оборудованный в школе избирательный участок на западе Берлина.

Голосование в ФРГ проходит в воскресенье с 8:00 до 18:00 .

Канцлер Ангела Меркель на этих выборах свою кандидатуру не выставляет.