Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг

Европа 26 сентября 2021 12:34 (UTC+04:00)
Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер проголосовал на выборах в бундестаг, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Штайнмайер пришел на оборудованный в школе избирательный участок на западе Берлина.

Голосование в ФРГ проходит в воскресенье с 8:00 до 18:00 .

Канцлер Ангела Меркель на этих выборах свою кандидатуру не выставляет.

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