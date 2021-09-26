Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер проголосовал на выборах в бундестаг, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Штайнмайер пришел на оборудованный в школе избирательный участок на западе Берлина.
Голосование в ФРГ проходит в воскресенье с 8:00 до 18:00 .
Канцлер Ангела Меркель на этих выборах свою кандидатуру не выставляет.
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