Еврокомиссар заявил, что кризис в сфере энергетики в Европе продлится до конца зимы

Рост цен на электроэнергию в Европе связан как с ростом цен на газ, так и с проблемами из-за перехода на зеленую энергетику, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. В эфире радио RTL в воскресенье Бретон также заметил, что его последствия могут ощущаться всю зиму, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что эта ситуация с напряженностью в сфере энергетики может продлиться всю зиму. И у этого есть много причин", - констатировал Бретон.

По его словам, это связано как с кризисом из-за пандемии коронавируса, так и с закрытием нефтяных и газовых скважин, которое привело к снижению предложения на рынке энергоносителей. "У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось", - добавил он.

Еще одна причина, по мнению Бретона, кроется в "геополитической напряженности" и "чрезмерной зависимости некоторых стран, в частности Германии, от российского газа". "Сегодня они расплачиваются за предложение и изобилие, которые находятся на том уровне, на каком должны быть", - заявил еврокомиссар.