"Евровидение - 2022" пройдет в Турине

Европа 8 октября 2021 12:09 (UTC+04:00)
"Евровидение - 2022" пройдет в Турине

Международный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена. Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором представлены музыканты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Италия получила право принимать "Евровидение" после победы группы Maneskin. Это победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года.

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