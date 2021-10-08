"Евровидение - 2022" пройдет в Турине
Международный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена. Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором представлены музыканты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Италия получила право принимать "Евровидение" после победы группы Maneskin. Это победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Проект "Цифровой шелковый путь" NEQSOL Holding представлен на конференции Submarine Networks World 2021
Азербайджанский фильм удостоен награды фестиваля "Киношок" в номинации "За лучший сценарий" (ВИДЕО, ФОТО)
Влиятельная перуанская медиа-структура представила интервью с главой пресс-службы МИД Азербайджана (ФОТО)
Европа крайне нуждается в расширении азербайджанского «Южного газового коридора» - западные аналитики
При определенных заболеваниях может быть проведена обязательная вакцинация населения - минздрав Азербайджана
Если в Азербайджане есть посольство Ирана, то необходимости в деятельности Оджага Неджата нет - депутат
Чем занималась в Азербайджане религиозная агентура Ирана на протяжении 30 лет - детали истинной деятельности Оджага Неджата
Азербайджанские медийные личности отмечены дипломами Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль (ВИДЕО, ФОТО)
Россия исходит из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности на Южном Кавказе - Захарова
За девять месяцев второй дозой вакцинировались 53,2 процента населения Азербайджана - замминистра здравоохранения