В ФРГ из-за COVID-19 призвали к единым ограничениям и отмене крупных празднований

Европа 13 ноября 2021 14:35 (UTC+04:00)
В ФРГ из-за COVID-19 призвали к единым ограничениям и отмене крупных празднований

Жителям Германии следует отказаться от участия в праздничных мероприятиях на Рождество из-за очередного роста числа заразившихся COVID-19; ограничительные меры должны быть едиными для всей страны. С такими призывами выступили председатель Бундестага Бербель Бас и и.о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Каждый гражданин должен сам решать, хочет ли он ходить на рождественские мероприятия или участвовать в карнавальных шествиях, - сказала Бас в интервью газетам группы Funke, которое опубликовано в субботу. - Если такие мероприятия и будут проходить, то пусть только для привитых и переболевших. Я призываю отказаться от крупных празднований".

В Германии в последние недели ускоренными темпами растет число инфицированных коронавирусом. Ключевой семидневный показатель заболеваемости достиг за последние сутки 277 инфицированных на 100 тыс. населения, зафиксировано 45 тыс. новых случаев и 228 смертей. Власти вводят ограничения для тех, кто отказывается от иммунизации. "Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы сможем достичь соглашения по единым для всей страны правилам", - заявил со свей стороны Зеехофер в интервью газете Augsburger Allgemeine, которое вышло в субботу.

Сейчас ключевой целью политиков является введение так называемого правила 2G, согласно которому посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут лишь привитые и переболевшие. При этом проблемным остается положение младших школьников - школы работают без ограничений, а сертифицированных для детей вакцин в ФРГ нет.

Как пишет в субботу газета Kölner Stadt-Anzeiger, 35 медиков и ученых со всей Германии опубликовали открытое письмо с требованием изменить методы борьбы с распространением ковида. "Каждый день выжидания оборачивается человеческими жертвами", - отмечают авторы. Они требуют учредить в ФРГ единый кризисный штаб с привлечением медиков, который будет координировать меры по борьбе с пандемией.

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