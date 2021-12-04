Страны ЕС рассматривают открытие общей дипмиссии в Афганистане

Франция и ряд других стран ЕС ведут переговоры об открытии совместной дипмиссии в Афганистане без признания движения "Талибан" в качестве официальных властей. Об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с несколькими европейскими странами думаем организовать <...> общее место, где смогли бы присутствовать европейские послы", - приводит слова Макрона в субботу агентство Reuters.

"Этот шаг отличается от политического признания или политического диалога с "Талибаном". Мы постараемся открыть представительство как можно скорее", - заявил французский лидер перед отбытием в Саудовскую Аравию из Дохи (Катар). Он добавил, что для открытия дипмиссии потребуется урегулировать вопросы, связанные с безопасностью.