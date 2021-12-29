Еврокомиссар по экономике не исключил снижения роста ВВП в начале 2022 года из-за пандемии

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони допустил незначительное снижение роста ВВП в начале 2022 года на фоне продолжающейся пандемии, однако отметил, что последствия, вызванные распространением коронавируса, не будут такими губительными для экономики, как во время предыдущих волн. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что могу сказать: в начале нового года рост [экономики], скорее всего, замедлится. Но мы далеки от последствий предыдущих волн [пандемии]", - отметил Джентилони. При этом он добавил, что не следует преуменьшать значение омикрон-штамма коронавируса. "Проблемы есть и будут, например, в сфере услуг, особенно в туристической отрасли. Но мы все еще далеки от экономического спада, подобного тому, что был во время первой волны [коронавируса]", - подчеркнул еврокомиссар и уточнил, что тогда улицы были пусты, а предприятия закрыты. "Сегодня у нас есть вакцина, и экономика приспособилась к пандемии", - резюмировал он.

Вместе с тем Джентилони заметил, что пока слишком рано давать какие-либо прогнозы относительно роста ВВП на будущие годы. "Вряд ли имеет смысл сообщать миру о новых цифрах прогнозов в короткие сроки - тем более, что мы так мало знаем о последствиях нового варианта [коронавируса]", - продолжил еврокомиссар. В связи с этим он напомнил, что следующий прогноз роста ВВП будет опубликован в феврале, как и планировалось, когда неопределенность в отношении развития пандемии должна немного снизиться.

В середине декабря глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что финрегулятор ожидает значительного восстановления экономики в 2022 году. Согласно прогнозам ЕЦБ, реальный ВВП еврозоны вырастет на 5,1% в 2021 году, на 4,2% в 2022 году, на 2,9% в 2023 году и на 1,6% в 2024 году. При этом Лагард добавила, что по сравнению с сентябрьскими оценками, прогноз был скорректирован в сторону понижения на 2022 год и повышен на 2023 год. Осенью европейский финрегулятор прогнозировал на текущий год рост ВВП на 5%, на следующий - на 4,6%, а на 2023-й - на 2,1%.