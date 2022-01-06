Инфляция в ФРГ в 2021 году обновила максимум с 1993 года

Инфляция в Германии, по предварительным подсчетам, составила в 2021 году 3,1%. Об этом сообщило в четверг Федеральное статистическое ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство DPA, это максимальный показатель с 1993 года. Одна из причин - рост цен на энергию.

В одном лишь декабре инфляция в стране выросла на 5,3 п. п.

Окончательные данные будут опубликованы 19 января 2022 года.