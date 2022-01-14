MI-5 обвинила гражданку КНР в лоббировании интересов китайских госкомпаний в Британии

Гражданка КНР Кристин Ли, обвиненная службой контрразведки MI-5 в попытках оказать влияние на британских депутатов, лоббировала интересы китайских государственных компаний в сфере атомной энергетики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Independent.

По данным издания, Кристин Ли, возглавляющая юридическую фирму в Великобритании, старалась обеспечить участие китайских предприятий в строительстве третьих очередей АЭС Hinkley Point в графстве Сомерсет и АЭС Sizewell в графстве Саффолк. Именно по этой причине, как указывается в публикации, адвокат активно работала с депутатом от оппозиционной Лейбористской партии Барри Гардинером, который был теневым министром энергетики в 2016 году и теневым министром внешней торговли до 2020 года.

По информации СМИ, Кристин Ли с конца 2014 года пожертвовала £675 тыс. ($927 тыс.) либо напрямую офису Гардинера, либо непосредственно Лейбористской партии. £182 тыс. ($249 тыс.) пошли на оплату работы помощников Гардинера, один из которых - Дэниел Уилкс - приходится сыном Кристин Ли. В свете разгоревшегося скандала Уилкс ушел со своей должности, заявив, что ничего не знал про истинную деятельность своей матери.

Как напоминает газета, Гардинер был активным сторонником привлечения средств китайских компаний на АЭС Hinkley Point. Депутат признавал, что не считает такие капиталовложения угрозой национальной безопасности Великобритании. Газета отметила, что Кристин Ли также активно продвигала интересы китайских госкомпаний, занятых в сфере телекоммуникаций и аккумуляторных технологий.

Как пояснил в четверг сам Гардинер, он "на протяжении многих лет поддерживал связь со спецслужбами относительно деятельности Кристин Ли". По словам депутата, он "не извлекал никакой личной выгоды из пожертвований" и указывал их в финансовых отчетах вплоть до прекращения поступлений в июне 2020 года.