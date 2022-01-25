Первый тур голосования на выборах президента Италии не принес результата

Большинство парламентариев и представителей регионов, участвующих в выборах президента Италии, проголосовали в понедельник пустыми бюллетенями. Итоги голосования подводились в прямом эфире новостного канала RAI-news-24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В голосовании приняли участие пять из шести пожизненных сенаторов, включая 91-летнюю бывшую узницу концлагеря Лилиану Серге. Не проголосовал 96-летний почетный президент Джорджо Наполитано. Первым проголосовал сенатор Умберто Босси, основатель партии "Лига", ветеран итальянской политики. После перенесенного инсульта он передвигается на инвалидной коляске. В голосовании приняли участие и заразившиеся коронавирусом или находящиеся на карантине парламентарии, для которых за зданием парламента был установлен специальный шатер, где можно было проголосовать при соблюдении всех мер предосторожности.

На входе в здание парламента от всех без исключения требовался ковид-сертификат. Достаточно было документа, основанного на справке об отрицательном результате теста на коронавирус. При этом для того, чтобы зайти в парламентский бар, необходим был санитарный сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном ковиде.

Для избрания президентом кандидату необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования. При отсутствии общего политического соглашения по кандидатуре нерезультативное голосование было ожидаемо.