Британская полиция задержала 83-летнего водителя, который всю жизнь ездил без прав

Британские полицейские остановили очень необычного нарушителя, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Согласно информации, задержанный - 83-летний водитель, который всю жизнь ездил без прав. Мужчина 1938 года рождения заявил, что за рулём с 1950 года, но за более чем 70 лет его ни разу не останавливали для проверки документов.

В аварии шофер-самоучка не попадал, поэтому ни водительское удостоверение, ни страховка ему оказались не нужны.

Повторить что-то подобное вряд ли удастся, ведь на дорогах стало слишком много камер.