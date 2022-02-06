Ученые оценили риск госпитализации при заражении омикрон-штаммом коронавируса

Риск госпитализации заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 ниже на 75 процентов, чем при заражении другими вариантами коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли португальские ученые, сообщает телерадиокомпания RTP, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Команда исследователей из института здравоохранения имени Рикарду Жорже изучила статистику по заражениям коронавирусом и пришла к выводу, что на 100 госпитализированных пациентов с дельта-штаммом приходится только 25 с омикроном.

Результаты исследования также показали, что зараженные омикрон-штаммом пациенты находятся в больнице в среднем меньше времени, чем пациенты, заразившиеся другими штаммами коронавируса. Кроме того, ученые подтвердили, что риск смертности от омикрона гораздо ниже в сравнении с показателями других штаммов.

Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре 2021 года жителях Португалии. Отмечается, что работа показала «обнадеживающие результаты, подтверждающие выводы аналогичных исследований, проведенных в других странах».