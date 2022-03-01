Красный Крест готовит многомиллионную помощь Украине

Агентства Красного Креста обратились за 250 млн швейцарских франков (свыше $270 млн) на предоставление продовольствия, воды и жилья миллионам людей в Украине, где гуманитарная ситуация быстро ухудшается. Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 1 марта, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"Эскалация конфликта на территории Украины ведет к катастрофическим последствиям. Число пострадавших неуклонно растет, а медицинские учреждения с трудом справляются с возросшей нагрузкой. Уже наблюдаются продолжительные перебои с водо- и электроснабжением. На нашу горячую линию на территории Украины звонят люди, отчаянно нуждающиеся в продовольствии и крове. В условиях этой чрезвычайной ситуации огромных масштабов наши сотрудники должны иметь возможность добираться до тех, кому требуется помощь, не подвергая себя опасности" – заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.

Указано, что в ближайшие недели Красный Крест нарастит масштабы своей работы по воссоединению разлученных родственников, предоставлению продуктов питания и других предметов первой необходимости перемещенным лицам. На первом этапе количество получателей помощи составит 2 млн человек.