...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО

Европа Материалы 17 мая 2022 12:17
Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО

Читайте Trend в

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку НАТО.

"Это кажется большим, серьезным и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", - приводит телеканал SVT во вторник слова Линде. Заявка Швеции в НАТО будет подана вместе с заявкой Финляндии, напомнила она.

Линде ожидает, что рассмотрение и ратификация документа займет до одного года.

Решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, было принято в понедельник правительством королевства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости