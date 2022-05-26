Еврокомиссар признал сохраняющиеся разногласия при согласовании шестого пакета санкций

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в четверг призвал ЕС ускорить отказ от российской нефти, но не смог назвать сроки принятия шестого пакета санкций, включающего такое эмбарго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы быстро сокращаем нашу зависимость от российских энергоносителей, - утверждал Бретон в эфире французского телеканала LCI. - То, что шестой пакет еще не принят, связано не с политическими разногласиями, а с различной степенью зависимости стран ЕС от российской нефти".

Бретон, в частности, указал на позицию Будапешта. "Венгрия на 100% зависит от российских энергоносителей, и мы должны это учитывать", - заметил еврокомиссар.

В среду председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз надеется достичь компромисса по нефтяному эмбарго против России к внеочередному саммиту сообщества 30-31 мая.

Между тем страны ЕС уже почти три недели не могут достичь компромисса по шестому пакету санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила 4 мая, что он должен быть утвержден "в течение нескольких дней". Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. Кроме того, фон дер Ляйен призвала запретить транспортировку российской нефти европейскими танкерами.

Против этого плана выступила Венгрия при поддержке Словакии и ряда других стран ЕС. Они убеждены, что данные меры нанесут по их экономикам тяжелый удар и в конечном счете могут быть даже выгодны России, поскольку неизбежно приведут к росту цен на нефть, которую РФ сможет поставлять в Азию и другие регионы.