Рекордную за 30 лет инфляцию зафиксировали в Швеции

Самый высокий с 1991 года уровень инфляции в 7,2% зафиксирован в Швеции. Об этом во вторник сообщает статистическое управление королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, с апреля 2022 года инфляция выросла сразу на 1 %. В этих условиях рост цен, в первую очередь, затронул электроэнергию, топливо, продукты питания и товары легкой промышленности. Этот факт эксперты связывают с ростом цен на энергоносители.

Рекордные годовые показатели инфляции в 7,4% также зафиксированы в Дании. Главной причиной этого стал отказ Дании покупать российский газ за рубли, что спровоцировало повышение стоимости электроэнергии, топлива и пищевых продуктов.