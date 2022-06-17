На западе Франции разбился легкомоторный самолет

Три человека погибли на западе Франции в результате крушения легкомоторного самолета. Об этом сообщило в пятницу AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в 15 км к югу от Бордо. Самолет взлетел с аэродрома Сокат примерно в 09:30 по местному времени и упал в лесном массиве в 2 км от технополиса в коммуне Мартильяк.

На борту самолета находились двое мужчин и женщина, все трое погибли на месте. Других жертв в результате инцидента нет, уточнили в полиции. Первые команды спасателей прибыли на место крушения примерно в 13:00. После крушения возник пожар, из-за которого пострадали 2 тыс. кв. м хвойного леса. В борбье с огнем были задействованы около сорока пожарных расчетов.