В Греции пожарные борются с 53 лесными пожарами в различных районах страны

Греческие пожарные вели в субботу борьбу с 53 лесными пожарами в различных районах страны, главные очаги огня находятся в области Эврос на северо-востоке и на острове Лесбос. Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на Пожарную службу.

По ее словам, жара, которая охватила с субботы всю страну, привела к появлению многочисленных очагов пожаров, наносящих огромный ущерб лесам и имуществу граждан. "За последние сутки вспыхнули 53 лесных пожара. Основные фронты огня на данный момент находятся в национальном парке Дадия в области Эврос, в районе пляжа Ватера на Лесбосе, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в области Гревена на севере страны. Во второй половине дня пожар был частично локализован в местечке Врисула (область Превеза) в непосредственной близости от жилых домов", - отметили в Пожарной службе.